Сноуден випустив антишпигунський додаток для Android
- Сьогодні, 10:00
-
Розсилка
Програма розрахована на недорогі пристрої під управлінням Android і, як стверджується, дозволяє дізнатися, чи не стежать за вами
Екс-співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден створив власний антишпигунський додаток, який дозволить дізнатися, чи не стежать за вами
Додаток доступний в Google Play.
Сноуден став відомий в 2013 році, коли повідав світу про стеження з боку американських спецслужб. З червня 2013 року він передає газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.
Це, в свою чергу, спричинило низку міжнародних скандалів. Сноуден був заочно звинувачений у шпигунстві і оголошений в міжнародний розшук.
Тепер він разом з Фондом свободи преси випустив мобільний додаток для захисту від шпигунства під назвою Haven: Keep Watch. Програма розрахована на недорогі пристрої під управлінням Android і, як стверджується, дозволяє дізнатися, чи не стежать за вами.
Програма використовує камери і мікрофони смартфона, а також датчик освітленості і акселерометр для того, щоб моніторити, що відбувається в приміщенні під час вашої відсутності.
Система буде робити фотографії, записувати звук і всіляко відстежувати, що відбувається. При цьому дані передаються по мережі на основний пристрій, а канал зв’язку має наскрізне шифрування.