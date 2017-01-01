Сноуден випустив антишпигунський додаток для Android

Програма розрахована на недорогі пристрої під управлінням Android і, як стверджується, дозволяє дізнатися, чи не стежать за вами

Екс-співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден створив власний антишпигунський додаток, який дозволить дізнатися, чи не стежать за вами Додаток доступний в Google Play. Сноуден став відомий в 2013 році, коли повідав світу про стеження з боку американських спецслужб. З червня 2013 року він передає газетам The



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден

Програма розрахована на недорогі пристрої під управлінням Android і, як стверджується, дозволяє дізнатися, чи не стежать за вами

Екс-співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден створив власний антишпигунський додаток, який дозволить дізнатися, чи не стежать за вами

Додаток доступний в Google Play.

Сноуден став відомий в 2013 році, коли повідав світу про стеження з боку американських спецслужб. З червня 2013 року він передає газетам The Guardian і The Washington Post інформацію про стеження Агентством національної безпеки США за інформаційними системами багатьох країн світу.

Це, в свою чергу, спричинило низку міжнародних скандалів. Сноуден був заочно звинувачений у шпигунстві і оголошений в міжнародний розшук.

Тепер він разом з Фондом свободи преси випустив мобільний додаток для захисту від шпигунства під назвою Haven: Keep Watch. Програма розрахована на недорогі пристрої під управлінням Android і, як стверджується, дозволяє дізнатися, чи не стежать за вами.

Програма використовує камери і мікрофони смартфона, а також датчик освітленості і акселерометр для того, щоб моніторити, що відбувається в приміщенні під час вашої відсутності.

Система буде робити фотографії, записувати звук і всіляко відстежувати, що відбувається. При цьому дані передаються по мережі на основний пристрій, а канал зв’язку має наскрізне шифрування.