Кандидат у президенти РФ вимагає звільнити політв’язня Сенцова

Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму

Російська телеведуча та кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак вимагає негайно звільнити українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. З цією метою Собчак оприлюднила відеоролик. «Кінорежисер Олег Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму по справі про створення терористичної спільноти. Звинувачення ґрунтується на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ксенія Собчак

Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму

Російська телеведуча та кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак вимагає негайно звільнити українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

З цією метою Собчак оприлюднила відеоролик.

«Кінорежисер Олег Сенцов засуджений до 20 років позбавлення волі суворого режиму по справі про створення терористичної спільноти. Звинувачення ґрунтується на свідченнях двох свідків, які були заарештовані і один з них пізніше заявив, що дав свідчення під примусом», – йдеться в повідомленні Собчак.

Нагадаємо, Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов нині перебуває у виправній колонії № 8 («Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.