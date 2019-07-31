Соцмережі обурені: мер Чернігова закликав Україну помиритися з Росією



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Атрошенко підкреслив, що Україні необхідно налагодити відносини з РФ

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав Україну налагодити відносини з Росією і припинити війну.

Відповідну заяву чернігівський градоначальник зробив в ході засідання в мерії 30 липня, передає «ЧЕline».

«Кожна війна має закінчуватися. А в мене складається таке враження, що вона комусь вигідна», — заявив Атрошенко.

Мер Чернігова також підкреслив, що Україні необхідно налагодити відносини з РФ, що забезпечить значний економічний ріст країни.

На такий заклик Атрошенка бурхливо відреагували українці.

Користувачі соцмереж нагадали, що це саме той ексрегіонал, який голосував за диктаторські закони.