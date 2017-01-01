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    Соцмережі підірвало фото, на якому Лещенко у Раді спілкується з Вілкулом і Шуфричем

    Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення
    Блогер Сергій Іванов у себе на сторінці у Facebook розмістив фотографію, на якій зафіксований момент спілкування нардепа Сергія Лещенка (Блок Петра Порошенка) із екс-регіоналами, а нині - опоблоківцями Олександром Вілкулом та Нестором Шуфричем. Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення та
    • Сьогодні, 16:15
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    Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення

    Блогер Сергій Іванов у себе на сторінці у Facebook розмістив фотографію, на якій зафіксований момент спілкування нардепа Сергія Лещенка (Блок Петра Порошенка) із екс-регіоналами, а нині - опоблоківцями Олександром Вілкулом та Нестором Шуфричем.

    Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення та звинувачували Лещенка у підігруванні «і вашим, і нашим».

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