Соцмережі підірвало фото, на якому Лещенко у Раді спілкується з Вілкулом і Шуфричем
- Сьогодні, 16:15
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Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення
Блогер Сергій Іванов у себе на сторінці у Facebook розмістив фотографію, на якій зафіксований момент спілкування нардепа Сергія Лещенка (Блок Петра Порошенка) із екс-регіоналами, а нині - опоблоківцями Олександром Вілкулом та Нестором Шуфричем.
Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення та звинувачували Лещенка у підігруванні «і вашим, і нашим».