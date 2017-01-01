Соцмережі підірвало фото, на якому Лещенко у Раді спілкується з Вілкулом і Шуфричем

Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення

Блогер Сергій Іванов у себе на сторінці у Facebook розмістив фотографію, на якій зафіксований момент спілкування нардепа Сергія Лещенка (Блок Петра Порошенка) із екс-регіоналами, а нині - опоблоківцями Олександром Вілкулом та Нестором Шуфричем. Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення та



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Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення

Блогер Сергій Іванов у себе на сторінці у Facebook розмістив фотографію, на якій зафіксований момент спілкування нардепа Сергія Лещенка (Блок Петра Порошенка) із екс-регіоналами, а нині - опоблоківцями Олександром Вілкулом та Нестором Шуфричем.

Пост блогера зі світлиною викликав шквал коментарів - користувачі соцмереж висловлювали обурення та звинувачували Лещенка у підігруванні «і вашим, і нашим».