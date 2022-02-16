Лідерка секти чи таємний знак. Соцмережі бурхливо відреагували на фото Тимошенко

«Її пластичним хірургам вдалося розгорнути для Юлі час назад»

Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на світлину української політикині Юлії Тимошенко, опубліковану нею у соціальній мережі Facebook.

На фото лідерка ВО «Батьківщина» позує разом із чоловіком, тримаючи у руках державний прапор України. Права долоня політикині символізує малий державний герб – тризуб. «Ми з тобою однієї крові – української», – підписала Тимошенко свою публікацію.

Зі свого боку український журналіст, блогер та політик Віктор Трегубов висміяв світлину, помітивши схожість Юлії Тимошенко із засновницею та лідеркою тоталітарної деструктивної секти 90-х років «Біле братство» Марією Цвігун.

«Це ж було вже!», – написав у Facebook Трегубов, співставивши світлини Тимошенко та «Марії Деві-Христос» та, вочевидь, натякаючи на велику кількість ретуші на обох світлинах.

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач також висміяв політикиню, припустивши, що своїм жестом вона відповідає на запитання: «Скільки разів ви програвали президентські вибори?».

«Що в неі з обличчям?», – написала у коментарі до допису Ткача одна з користувачок соцмрежі. «Її пластичним хірургам вдалося розгорнути для Юлі час назад», – відповів на запитання інший користувач Facebook.

Раніше повідомлялося, що, за даними ЗМІ, Тимошенко провела місяць в Дубаї, куди переїхала її дочка.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana. Також Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

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