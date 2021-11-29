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    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)

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    Стримане брендове вбрання видають ґудзики з відповідним маркуванням прізвищ дизайнерів - «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)
    Стримане брендове вбрання видають ґудзики з відповідним маркуванням прізвищ дизайнерів
    фото Ян Доброносов/Fаcebook

    Нардепка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana

    Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко продемонструвала черговий стильний образ. Відповідне фото опублікував журналіст Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

    Нардепка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana на сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради. Стримане брендове вбрання видають ґудзики з відповідним маркуванням дизайнерів та різнокольорові камінці, якими обрамлений комірець піджака. До чорного костюму Тимошенко також одягла чорні чоботи-панчохи.

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    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)
    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)
    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)
    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)

    Стильний образ парламентарки Total black не залишився не поміченим користувачами мережі.

    «Одягнена гарно, далі краще мовчати», «Хочеться вмити. Тону і рум'ян вже занадто», «Дуже стильно!!!», «Дуже стильне і вишукане вбрання, вдалий образ», «Елегантна», «На свій вік добре виглядає, така собі Мадонна української політики», «Стильно. А прикраси – це так схоже на «ранню» ЮВТ в Парламенті. В часи першого «пришестя», тоді блиск і розкіш зовсім не приховувалися, а навпаки», – такі коментарі лишили українці під світлинами Тимошенко.

    До слова, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально.

    Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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    Теги: Юлія Тимошенко розкіш Facebook речі журналіст
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    «Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)