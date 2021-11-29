«Блиск і розкіш». Соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко (фото)
Нардепка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana
Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко продемонструвала черговий стильний образ. Відповідне фото опублікував журналіст Ян Доброносов на сторінці у Facebook.
Нардепка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana на сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради. Стримане брендове вбрання видають ґудзики з відповідним маркуванням дизайнерів та різнокольорові камінці, якими обрамлений комірець піджака. До чорного костюму Тимошенко також одягла чорні чоботи-панчохи.
Стильний образ парламентарки Total black не залишився не поміченим користувачами мережі.
«Одягнена гарно, далі краще мовчати», «Хочеться вмити. Тону і рум'ян вже занадто», «Дуже стильно!!!», «Дуже стильне і вишукане вбрання, вдалий образ», «Елегантна», «На свій вік добре виглядає, така собі Мадонна української політики», «Стильно. А прикраси – це так схоже на «ранню» ЮВТ в Парламенті. В часи першого «пришестя», тоді блиск і розкіш зовсім не приховувалися, а навпаки», – такі коментарі лишили українці під світлинами Тимошенко.
До слова, депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк заявила, що вдягати на засідання Верховної Ради брендові речі – нормально.
Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.
Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.
Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.