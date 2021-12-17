Тимошенко поміж роботів потішила мережу (фото)

Лідерка «Батьківщини» побувала на відкритті IQ-офісу

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову опинилася у центрі обговорення через свою появу на публіці. Цього разу увагу людей привернуло фото, на якому Тимошенко позує поруч з роботам. Воно з’явилося на офіційній сторінці Юлії Тимошенко у Facebook

Сьогодні лідерка «Батьківщини» побувала на відкритті IQ-офісу – великого інтелектуального хабу у невеличкому місті Городок, що на Хмельниччині. На фото Юлія Володимирівна знову у всьому білому стоїть біля двох роботів, а також в оточені екснардепа Олександра Гереги та гостей події.

Тимошенко брала участь у відкритті інтелектуального хабу у місті Городок, що на Хмельниччині

«У Києві пройшла виставка роботів. Круто, що технологія рухається вперед. Деякі розробки дуже схожі на людей», – написав журналіст Дмитро Коган у Fаcebook, коментуючи фото з Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко у розкішному костюмі зіграла на барабанах.

Також Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді.

Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.



