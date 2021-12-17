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    Тимошенко поміж роботів потішила мережу (фото)

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    Тимошенко поміж роботів потішила мережу (фото)
    фото Юлія Тимошенко/Facebook

    Лідерка «Батьківщини» побувала на відкритті IQ-офісу

    Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову опинилася у центрі обговорення через свою появу на публіці. Цього разу увагу людей привернуло фото, на якому Тимошенко позує поруч з роботам. Воно з’явилося на офіційній сторінці Юлії Тимошенко у Facebook

    Сьогодні лідерка «Батьківщини» побувала на відкритті IQ-офісу – великого інтелектуального хабу у невеличкому місті Городок, що на Хмельниччині. На фото Юлія Володимирівна знову у всьому білому стоїть біля двох роботів, а також в оточені екснардепа Олександра Гереги та гостей події.

    Тимошенко брала участь у відкритті інтелектуального хабу у місті Городок, що на Хмельниччині

    Тимошенко брала участь у відкритті інтелектуального хабу у місті Городок, що на Хмельниччині

    «У Києві пройшла виставка роботів. Круто, що технологія рухається вперед. Деякі розробки дуже схожі на людей», – написав журналіст Дмитро Коган у Fаcebook, коментуючи фото з Тимошенко.

    Нагадаємо, нещодавно Тимошенко у розкішному костюмі зіграла на барабанах.

    Також Тимошенко у білосніжному образі викликала фурор у Раді.

    Нещодавно соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко, яка обрала стильний чорний костюм від Dolce and Gabbana.

    Нагадаємо, Тимошенко вирішила на камеру погодувала голубів біля церкви.

    Раніше Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби. Також невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина виставка
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    Тимошенко поміж роботів потішила мережу (фото)