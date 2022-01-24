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    Тимошенко провела місяць в Дубаї, куди переїхала її дочка, – ЗМІ

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    ЗМІ повідомили, що Тимошенко провела майже місяць у Дубаї - Тимошенко провела місяць в Дубаї, куди переїхала її дочка, – ЗМІ
    ЗМІ повідомили, що Тимошенко провела майже місяць у Дубаї
    фото: скріншот відео

    Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, зазначає журналіст Ткач

    Лідерка фракції «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї (в Об’єднаних Арабських Еміратах), куди раніше переїхала її донька Євгенія. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

    Ткач розповів, що Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

    «Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням – чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?« – процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.

    «27.12.2021 – вилетіла з Києва до Дубая. 23.01.2022 (вчора) – повернулась з Дубая до Києва. Дійсно, сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою», – із сарказмом прокоментував журналіст у фейсбуці.

    За даними співрозмовників «УП», донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

    Раніше Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

    Нагадаємо, лідерка «Батьківщини», українська політикиня Юлія Тимошенко напередодні Нового року оновила фото профілю у соціальній мережі Facebook. На світлині політикиня позує у білому вбранні без окулярів, які останнім часом стали її звичним аксесуаром. На обличчі ексочільниці українського уряду ледь помітна загадкова усмішка.

    Нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

    Також Юлія Тимошенко стала героїнею веселих новорічних стікерів.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина ЗМІ ОАЕ журналіст
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    Тимошенко провела місяць в Дубаї, куди переїхала її дочка, – ЗМІ