Тимошенко провела місяць в Дубаї, куди переїхала її дочка, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що Тимошенко провела майже місяць у Дубаї

Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, зазначає журналіст Ткач

Лідерка фракції «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї (в Об’єднаних Арабських Еміратах), куди раніше переїхала її донька Євгенія. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

Ткач розповів, що Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

«Сьогодні кожна українська родина живе одним питанням – чи нападе Росія? Чи буде повномасштабна війна?« – процитував Ткач слова Тимошенко на погоджувальній раді.

«27.12.2021 – вилетіла з Києва до Дубая. 23.01.2022 (вчора) – повернулась з Дубая до Києва. Дійсно, сьогодні кожна українська родина живе 27 днів в Дубаї з такою думкою», – із сарказмом прокоментував журналіст у фейсбуці.

За даними співрозмовників «УП», донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

Раніше Тимошенко показала, як молиться у Святвечір.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини», українська політикиня Юлія Тимошенко напередодні Нового року оновила фото профілю у соціальній мережі Facebook. На світлині політикиня позує у білому вбранні без окулярів, які останнім часом стали її звичним аксесуаром. На обличчі ексочільниці українського уряду ледь помітна загадкова усмішка.

Нещодавно експрем’єрка привітала українців зі святами і приміряла нову сукню від відомої української дизайнерки Юлії Магдич. Етно-вбрання із червоною вишивкою зачарувало користувачів мережі.

Також Юлія Тимошенко стала героїнею веселих новорічних стікерів.

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