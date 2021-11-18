Тимошенко на камеру погодувала голубів біля церкви (відео)

Лідерка «Батьківщини» побувала у Чернігові

Лідерка «Батьківщина» вирішила погодувати голубів. Цей благий вчинок нардепка здійснила у Спаському соборі у Чернігові. Відповідне відео опублікувала прессекретарка Юлії Володимирівни Марина Сорока.

«Іноді просто треба озирнутися, щоб побачити красу поруч», – підписала відео Сорока.

Тимошенко завзято годувала голубів хлібом на території храму під спалахи фотокамер.

Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

Читайте також: