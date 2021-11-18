Тимошенко на камеру погодувала голубів біля церкви (відео)
Лідерка «Батьківщини» побувала у Чернігові
Лідерка «Батьківщина» вирішила погодувати голубів. Цей благий вчинок нардепка здійснила у Спаському соборі у Чернігові. Відповідне відео опублікувала прессекретарка Юлії Володимирівни Марина Сорока.
«Іноді просто треба озирнутися, щоб побачити красу поруч», – підписала відео Сорока.
Тимошенко завзято годувала голубів хлібом на території храму під спалахи фотокамер.
Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.
Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.
Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.