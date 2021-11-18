  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Тимошенко на камеру погодувала голубів біля церкви (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тимошенко&nbsp; годувала голубів хлібом на території храму - Тимошенко на камеру погодувала голубів біля церкви (відео)
    Тимошенко  годувала голубів хлібом на території храму
    фото скріншот відео

    Лідерка «Батьківщини» побувала у Чернігові

    Лідерка «Батьківщина» вирішила погодувати голубів. Цей благий вчинок нардепка здійснила у Спаському соборі у Чернігові. Відповідне відео опублікувала прессекретарка Юлії Володимирівни Марина Сорока.

    «Іноді просто треба озирнутися, щоб побачити красу поруч», – підписала відео Сорока.

    Тимошенко завзято годувала голубів хлібом на території храму під спалахи фотокамер.

    Нагадаємо, невакцинована Тимошенко потиснула руки десяткам людей біля ковідної лікарні.

    Раніше Юлія Тимошенко в межах робочого візиту на Рівненщину відвідала кілька об’єктів, зокрема побувала на підприємстві, де виробляють макаронні вироби.

    Під час ділової поїздки у Чернігів Тимошенко зупинилася на трасі і закупила у бабусь яблук для онуків.

    Читайте також:
    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Чернігів птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тимошенко на камеру погодувала голубів біля церкви (відео)