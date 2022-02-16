В одному стилі. Тимошенко показала нове фото із чоловіком

Подружжя Тимошенко виклали фото з прапором у День єднання

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко виклала на своїй сторінці у Facebook фото із чоловіком, разом вони тримають прапор України.

На фото Олександр та Юлія Тимошенко стоять поруч, тримаючи в руках прапор України, пост доповнює коротка фраза: «Ми з тобою однієї крові – української!».

фото: facebook/Юлія Тимошенко

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців. Також стало відомо, які заходи відбудуться в Україні до Дня єднання.

Володимир Зеленський опублікував пост у своєму Instagram, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

У День єднання президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою. Під час прямого включення телемарафону «UAразом» Зеленський зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

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