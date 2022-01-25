Тимошенко провела місяць в Еміратах і забила на сполох (відео)

Політикиня наголосила на необхідності виділити додаткові бюджетні кошти для потреб ЗСУ

Лідерка «Батьківщини» звинуватила владу в ігноруванні потреби забезпечення армії усім необхідним

На тлі загрози російського вторгнення Збройні сили України суттєво недофінансовані. На цьому під час виступу у Верховній Раді наголосила лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка нещодавно повернулася із відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За словами Тимошенко, такого висновку фракція «Батьківщини» дійшла під час зустрічі парламентарів із міністром оборони України та високопосадовцями Збройних сил України, яка відбулася напередодні.

«Наша армія фундаментально недофінансована. Починаючи від того, що отримують наші військові в якості грошового забезпечення і як взагалі армія забезпечена усім необхідним», – наголосила лідерка «Батьківщини».

Юлія Тимошенко додала, що необхідність виділення додаткового бюджетного фінансування для ЗСУ ігнорується владою, адже для неї, попри російську загрозу, пріоритетом залишається «Велике будівництво».

«Дорогі друзі, мова сьогодні йде не про корупцію, яка, всі розуміють, відбувається на будівництві доріг. Мова йде про захист країни – пріоритет абсолютний», – зазначила політикиня.

Юлія Тимошенко підсумувала, що команда «Батьківщини» вийшла з ініціативою створення «уряду національної єдності», до якого мають увійти представники різних політичних сил. Відповідні пропозиції Тимошенко направила президенту України.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї (в Об’єднаних Арабських Еміратах), куди раніше переїхала її донька Євгенія. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерело в Державній прикордонній службі.

Ткач розповів, що Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулася 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради Верховної Рад перед сесійним тижнем.

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