Софійську площу в Києві прикрасять роботами Марії Приймаченко

Цього року в концепції оформлення новорічного містечка будуть використані персонажі картин «Звір гуляє» та «Бичок-третячок»

Новорічне містечко на Софійській площі у Києві прикрасять роботами української художниці Марії Приймаченко. Про це повідомляється на сторінці бренду Prima Maria. Продюсерська компанія Art Nation та етнокультурний проект Folk Ukraineпідписали Меморандум про співпрацю в рамках низки мистецьких ініціатив, перша з яких



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Цього року в концепції оформлення новорічного містечка будуть використані персонажі картин «Звір гуляє» та «Бичок-третячок»

Новорічне містечко на Софійській площі у Києві прикрасять роботами української художниці Марії Приймаченко.

Про це повідомляється на сторінці бренду Prima Maria.

Продюсерська компанія Art Nation та етнокультурний проект Folk Ukraineпідписали Меморандум про співпрацю в рамках низки мистецьких ініціатив, перша з яких «НеоРік на Софії». Цього року в концепції оформлення новорічного містечка будуть використані персонажі картин «Звір гуляє» та «Бичок-третячок».

«Наш час по-новому відкриває творчість геніальної художниці. Сьогодні її фантастичні образи втілюються в різних сферах життя. Тематика картин Марії Примаченко переходить в моду, індустрію розваг, веб-дизайн, виходить за рамки лише галерей та в буквальному сенсі виходить на вулиці, стає ближчим до людей, стає частиною реального повсякденного життя. Сьогодні Марія Примаченко вже не просто художниця, це справжній міжнародний бренд, який достойно презентує Україну в світі. І я радий, що в цьому році творчість художниці стане ще на крок ближчою до українців», - відзначає генеральний продюсер компанії Art Nation, продюсер бренду Prima Maria Эдуард Ахрамович.

Зазначається, що малюнки звірів по-іншому втіляться за допомогою світла та сяятимуть у сквері Володимирського проїзду на Фестивалі ілюмінацій з 16 грудня.

Крім того, в рамках меморандуму заплановані й інші культурно-мистецькі проекти пов’язані з творчістю видатної української художниці. Один з яких, «Новий рік на Софії 2019», який передбачає, оформлення новорічного містечка за мотивами робіт Марії Примаченко. Нагадаємо, що у 2019 році буде святкуватись 110-річчя з Дня народження мисткині.