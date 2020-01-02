Сьогодні бойовики двічі обстріляли з гранатометів позиції українських захисників
Втрат серед українських воїнів немає
Від початку поточної доби, 2 січня, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Так, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях українських захисників в районі Новотроїцького, що на Донецькому напрямку.
А на Луганському напрямку окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, при цьому використовуючи підствольні гранатомети.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.