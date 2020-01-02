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    Сьогодні бойовики двічі обстріляли з гранатометів позиції українських захисників

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    Сьогодні бойовики двічі обстріляли з гранатометів позиції українських захисників

    Втрат серед українських воїнів немає

    Від початку поточної доби, 2 січня, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано 2 випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Так, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях українських захисників в районі Новотроїцького, що на Донецькому напрямку.

    А на Луганському напрямку окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, при цьому використовуючи підствольні гранатомети.

    Бойових втрат серед наших захисників немає.

    Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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