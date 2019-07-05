Сьогодні бойовики вже 10 разів обстрілювали позиції ЗСУ



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Один український захисник отримав поранення

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів українських позицій на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український захисник отримав поранення. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів», - сказав речник Міноборони.

З його слів, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ Об’єднаних сил ворог вів обстріли українських позицій 5 разів. О 05:05 ранку противник розпочав мінометний обстріл захисників Кримського. З напрямку від смт Слов’яносербськ окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм.

Окрім цього, від окупованого смт Донецький після 05:00 ранку ворог вів обстріли з ПТРК та гранатометів по наших оборонцях Новотошківського.

З 06:30 до 07:10 ранку окупанти двічі від селища Доломітне вели обстріли захисників Новолуганського. Загалом тут противник випустив близько 20 мін калібру 82 мм та вів вогонь з озброєння БМП.

Окрім цього, від окупованого міста Первомайськ ворог випустив загалом 19 мін, переважно 120-го калібру по оборонцях Золотого-4.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід Об’єднаних сил з 02:15 ночі по захисниках Водяного від окупованого села Ужівка вів вогонь ворожий снайпер.

Застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог порушував режим тиші поблизу населених пунктів Богданівка та Миколаївка, з гранатометів — в районі Новотроїцького.

З 11:40 протягом 20 хвилин окупанти випустили 9 мін калібру 120 мм по захисниках Широкиного.

«Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу збройну активність черговими вогневими засобами, та неухильно дотримуючись Мінських угод. За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до військового госпіталю», - зазначив Гуцуляк.