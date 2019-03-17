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    Сьогодні не працюватиме пункт пропуску «Новотроїцьке»

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    Сьогодні не працюватиме пункт пропуску «Новотроїцьке»

    У КПВВ «Новотроїцьке» продовжується реконструкція

    У зв’язку з виконанням робіт із реконструкції КПВВ «Новотроїцьке» 17 березня пункт не здійснюватиме пропускні операції.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    Зазначається, що у КПВВ «Новотроїцьке» продовжується реконструкція: «вже змонтовані нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю, завершено будівництво місць укриття і навісів-накопичувачів для осіб, що перетинають лінію розмежування».

    Прикордонники пояснюють, що для встановлення вже змонтованих конструкцій, підключення їх до мереж електро- та водопостачання планується проведення монтажних робіт підвищеної небезпеки із залученням важкої спецтехніки.

    «Тому, з метою дотримання необхідних заходів та мір безпеки як для персоналу, що проводить контрольні процедури в КПВВ, так і для громадян, що перетинають лінію зіткнення, за рішенням Командувача об’єднаних сил, у неділю 17 березня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ «Новотроїцьке» на один день. Це мінімально необхідний час на проведення небезпечних електро- та монтажних робіт у місцях скупчення людей», – йдеться в повідомленні. 

    будівництво КПВВ реконструкція
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