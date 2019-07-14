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    Сьогодні окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

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    Українські військовослужбовці - Сьогодні окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
    Українські військовослужбовці

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано

    Від початку доби бойовики на Донбасі вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднангих сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;
    • поряд Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • околиці Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • неподалік Кримського з напрямку Смілого – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Зайцеве з напрямку Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
    • двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів.

    «Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - резюмується у звіті.

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