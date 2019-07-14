Сьогодні окупанти на Донбасі вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано

Від початку доби бойовики на Донбасі вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднангих сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поряд Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Кримського з напрямку Смілого – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Зайцеве з напрямку Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів.

«Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - резюмується у звіті.