  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні в Україні потеплішає до 20 градусів тепла

    • Розсилка
    Сьогодні в Україні потеплішає до 20 градусів тепла

    В більшості західних областей очікуються дощі

    В Україні у неділю, 7 квітня, очікується погода переважно без опадів. Температура повітря вдень сягатиме місцями до 20 градусів вище нуля, інформує Укргідрометцентру.

    7 квітня в Україні без опадів. На півдні країни синоптики прогнозують + 15 + 18 вдень і + 2 + 6 вночі. У західних регіонах очікується + 15 + 18 вдень і + 2 + 7 вночі. У Закарпатській області прогнозують + 18 + 20 вдень, і +7 + 9 вночі, повідомили синоптики.

    В більшості західних областей очікуються дощі.

    Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    Читайте також
    прогноз погоди повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ