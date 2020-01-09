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    Технології

    NASA показало у космосі Різдвяну ялинку

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    Розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новоутвореними, - дослідники - NASA показало у космосі Різдвяну ялинку
    Розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новоутвореними, - дослідники

    Вчені зазначають, що Різдвяна ялинка може зникнути лише через 100 тисяч років

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало на знімку скупчення зірок, що називається Різдвяна ялинка.

    Як зазначає NASA, розташування зірок на зображенні говорить про те, що вони є новоутвореними.

    Вчені зазначають, що через 100 тисяч років вони залишать місця свого народження і ця область втратить свій вигляд, що нагадує сніжинку.

    Телескопу «Спітцеру», що зробив знімок, також вдалося розглянути частину туманності Конус. Її частина видніється в лівому нижньому куті зображення.

    Раніше NASA заявило про те, що йому вдалося знайти перші свідчення появи нових зірок у ядрі кластеру галактик. Скупчення знаходиться на відстані 5,8 мільярда світлових років від Землі в сузір'ї Фенікса.

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