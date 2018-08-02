Сьогодні святкують День пророка Іллі: традиції, прикмети, що не можна робити



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Вважається, що після дня Іллі купатися у водоймах вже не можна

2 серпня святкується день пам'яті пророка Іллі, якого вважають покровителем воїнів, гроз, дощу, грому і блискавок.

Історія свята

Другого серпня вшановується пам'ять святого пророка Іллі, який жив у IX столітті до нашої ери. Відомо, що саме пророк Ілля був узятий живим на небо - про це сказано в Біблії.

В день його пам'яті влаштовували хресний хід і молилися про дощ або ясну погоду.

Варто нагадати, що за часів язичництва слов'яни 2 серпня відзначали Перунів день - бога грому і військової доблесті. Але після хрещення Русі його «переписали» на День пам'яті пророка Іллі - володаря грому, небесного вогню, дощу, врожаю, родючості і воїнів. Ілля — «грізний святий». Вважається, що він несеться небесами на колісниці, пускаючи блискавки у тих, хто не бажає дотримуватись закону Божого.

Традиції свята

У православних храмах 2 серпня моляться і проводять богослужіння в ім'я пророка Іллі. У наших предків були свої традиції та звичаї на Іллі: у цей день сусідні села влаштовували спільні трапези. Крім того, в це свято було прийнято роздавати їжу бідним та безпритульним.

Також День Іллі був пов'язаний з початком жнив. Вважалося, що саме в це свято закінчується літо і починається осінь. У цей день під заборону потрапляли польові роботи - пророк може вразити таку людину блискавкою. Ніч на Іллю наші предки називали «горобиною», оскільки висока ймовірність того, що будуть блискавки й грім, а птахи почнуть дивно поводитися, врізаючись у зустрічні предмети.

На Іллі і після нього купання у водоймах - під забороною: вода стає дуже холодною – можна застудитися, а також в ній в це свято можна зустріти всяку нечисть. У свято Іллі вмиваються джерельною водою: це захищає від хвороб і пристріту.

Крім того, в День Іллі не можна було відпускати домашніх тварин на вулицю, щоб нечиста сила не вселилася в них. Вважалося, що саме в цей день Ілля роз'їжджає на колісниці по небу і метає стріли-блискавки на всю нечисть, а наші предки вважали, що ці істоти могли вселитися у тварин. Напередодні Дня Іллі проводили обкурювання городу, худоби, полів і житла ладаном, щоб блискавка не влучила.

Дівчата віддавна просили у пророка Іллі хорошого чоловіка, а селяни – дощів під час посухи. Також молитва, звернена до нього, допомагає досягти успіху в будь-якій справі і позбутися хвороб.

Отже, в День Іллі не можна:

працювати в полі і вдома;

голосно кричати і співати - може вдарити блискавка;

лихословити і допускати погані думки;

випускати на вулицю домашніх тварин;

в цей день не можна стояти під деревом - може вдарити блискавкою;

не можна стояти на перехрестях, бо там збирається нечисть;

купатися.

Народні прикмети на свято Іллі

Якщо зранку хмарно, то сівба повинна бути рання і можна чекати доброго врожаю; якщо хмарно опівдні — середня сівба, а якщо ввечері — сівба пізня і врожай поганий. Цілий день сонячно — на недорід. До Іллі дощ ходить за і проти вітру — як накаже пророк, а після нього — лише за вітром. Минув Ілля — чекай гнилля. На Іллю до обіду літо, а після обіду — осінь. З Ільїна дня ніч довга, а вода холодна. До Іллі мужик купається, а з Іллі з рікою прощається. Після Іллі — громи не страшні.