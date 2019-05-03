Прем'єра Румунії не запросили на неформальний саміт ЄС



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Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле

Неформальний саміт Євросоюзу, в якому братимуть участь глави держав і урядів ЄС, відбудеться 9 травня в румунському місті Сібіу

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле висловила подив у зв'язку з тим, що президент Клаус Йоханніс поки що не запросив представників уряду на неформальний саміт ЄС, який відбудеться 9 травня в румунському місті Сібіу.

Про це вона заявила під час зустрічі з громадянами в місті Димбовіца, повідомляє «Укрінформ».

«На мій погляд, незрозумілим є те, що люди, які працювали заради поліпшення іміджу Румунії, брали активну участь в підготовці саміту, не були запрошені на цей форум. Мене на саміт поки що не запросили», - відзначила прем'єр.

За словами Денчіле, навряд чи можна говорити про об'єднання румунського суспільства, коли прем'єр Румунії буде відсутній на такій важливій зустрічі, в якій братимуть участь всі європейські лідери.

В адміністрації президента Румунії поки що не прокоментували заяву прем'єра.

Неформальний саміт Євросоюзу, в якому братимуть участь глави держав і урядів ЄС, відбудеться 9 травня в місті Сібіу. На саміті лідери ЄС обговорять порядок денний розвитку Євросоюзу на майбутні 5 років - до 2024 року.

Саміт відбудеться за ініціативи президента Румунії Клауса Йоханніса, а головуватиме на форумі голова Європейської Ради Дональд Туск.

Саміт - найважливіший політичний захід під час ротаційного головування Румунії в ЄС. Румунія головує в ЄС з 1 січня по 30 червня 2019 року.