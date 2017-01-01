Сьогодні в Україні без опадів, температура до +14

Температура повітря в Києві становитиме від +5 до +7

Погода на сьогодні: 28 грудня практично по всій території України буде хмарно, переважно без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +5 до +14 в залежності від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Українські синоптики очікують хмарну погоду на сході України, температура повітря



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Температура повітря в Києві становитиме від +5 до +7

Погода на сьогодні: 28 грудня практично по всій території України буде хмарно, переважно без опадів. Температура повітря вдень становитиме від +5 до +14 в залежності від регіону. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Українські синоптики очікують хмарну погоду на сході України, температура повітря становитиме від +6 до +8, на півдні країни також без опадів - від +10 до +14, у Криму - від +12 до +14, мінлива хмарність.

В західній Україні - хмарно, повітря прогріється від +6 до +10.

У центрі країни без опадів, прогнозується від +6 до +9, на півночі також хмарно, без істотних опадів, температура повітря становитиме від +5 до +8.

Температура повітря становитиме від +5 до +7 вдень, та 0 +2 вночі. Вітер південний, 7-12 м/с секунду. Хмарно, без істотних опадів.

Також синоптики попередили про сильний вітер у столиці.