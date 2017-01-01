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    Синоптики попередили киян про сильний вітер

    Пориви вітру у Києві сягатимуть 20 м/с
    У четвер, 28 грудня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр. У разі посилення вітру синоптики радять киянам щільно закрити вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть впасти назовні. Також, перебуваючи на вулиці, слід
    • Сьогодні, 06:11
    • Розсилка

    Пориви вітру у Києві сягатимуть 20 м/с

    У четвер, 28 грудня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

    У разі посилення вітру синоптики радять киянам щільно закрити вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть впасти назовні.

    Також, перебуваючи на вулиці, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев. Також не паркувати поряд із ними автомобілі. 

    За прогнозом синоптиків, 28 грудня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі від 0 до +2, вдень - від +5 до +7.

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