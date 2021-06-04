В Італії почали колоти Covid-вакцину дітям від 12 до 15 років

В Італії почала колоти Covid-вакцину дітям від 12 до 15 років

Загалом в Італії ввели понад 35 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Італія у четвер, 3 червня, почала щеплювати дітей від 12 до 15 років вакциною від Covid-19, розробленою компанією Pfizer у співпраці з BioNTech. Про це повідомляє The Guardian.

Зауважимо, що станом на четвер, за даними італійського міністерства охорони здоров'я, в країні ввели понад 35 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Тож 12,4 мільйона італійців або майже 23% дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від Covid-19.

«Ми все ще можемо прискорити нашу кампанію (вакцинації. - Ред.), щоб пережити цей важкий сезон», – зауважив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, вітаючи розширення програми вакцинації.

Тим час експерти у сфері охорони здоров'я закликають не поспішати з вакцинацією неповнолітніх від коронавірусу.

«Діти певною мірою передають Covid-19, однак самі рідко серйозно страждають від цього захворювання. Якщо ви запропонуєте їм вакцини, ви піддасте їх ризику через можливі побічні ефекти», – пояснює Адам Фінн з Брістольського університету.

Тим часом у Німеччині очікують, що кожна дитина від 12 до 18 років зможе отримати щеплення від Covid-19 до кінця серпня 2021 року.

Зауважимо, що вже два виробники вакцин від коронавірусу, зокрема Moderna та Pfizer та BioNTech, оголосили про успішні результати випробувань свого препарату на підлітках. Нині розробники випробовують свої препарати на дітях від шести місяців до 11 років.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.