Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода



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У Києві в неділю без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 25-27°

У неділю, 8 вересня, синоптики прогнозують опади в України лише в Карпатах та на Закарпатті, середня температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Невелика хмарність, без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в Карпатах та на сході країни місцями 7-9° тепла; вдень 23-28°, у південних областях до 30°, в гірських районах країни 17-22°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 25-27°.