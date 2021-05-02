2 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Великдень – велике православне свято. У цей день християни відвідують богослужіння, на яких освячують паски, фарбовані яйця

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею

Сьогодні, 2 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Іоанна Ветхопещерніка, ієромонаха, пресвітера. Також в цей день Світле Христове Воскресіння (Великдень). Торжество приурочено до воскресіння Ісуса Христа після розп'яття.

В Україні другий день святкується День міжнародної солідарності трудящих.

День міжнародної солідарності трудящих

Фото з відкритих джерел

День міжнародної солідарності трудящих відзначається в Україні 1 і 2 травня. Згідно ст.73 «Святкові і неробочі дні» Кодексу законів про працю України, ці дати в країні оголошено вихідними.

Справляти День весни люди почали ще в стародавні часи. Поклоняючись силам природи, вони просили про багатий врожай і благополуччя. У цей день хлібороби прикрашали свої житла і дерева, намагаючись задобрити дощі і теплу сприятливу для посівів погоду. Традиція відзначати Першотравень масовими мітингами і демонстраціями закріпилася в радянські роки, і святкування події мало під собою політичну основу.

Це масове всенародне свято, в якому беруть участь всі працівники та члени їх сімей, включаючи людей похилого віку і дітей.

Великдень

Фото з відкритих джерел

Великдень у 2021 році відзначається 2 травня. Це головна подія року для православних християн. Повна церковна назва свята – Світле Христове Воскресіння. Торжество приурочено до воскресіння Ісуса Христа після розп'яття.

Великдень – перехідна подія. Її дата обчислюється за місячно-сонячним календарем. Свято відзначається в найближчу неділю після першого повного місяця, яке трапляється після дня весняного рівнодення. Дата приходиться на період від 4 квітня до 8 травня за новим стилем.

Історія свята

За наказом римського прокуратора Іудеї Понтія Пілата Ісус Христос був засуджений до мученицької смерті – розп'яття на хресті. Його розіп'яли на горі Голгофі на околиці Єрусалиму. Точна дата смерті Спасителя невідома. Це сталося в п'ятницю, в період з 26 року н.е. по 36 рік н.е. Після смерті Ісуса обвили плащаницею і поклали в труну (кам'яну печеру) до настання суботнього спокою. В ніч з суботи на неділю, напередодні іудейської Пасхи, Дружини-мироносиці прийшли до гробу. Вони виявили відімкнену печеру і ангела в ній, який сповістив їх про воскресіння Христа.

Назва «Великдень» свято отримало від єврейської Пасхи, в ніч на яку відбулося Воскресіння Христове. Песах в іудеїв присвячений звільненню ізраїльтян від чотиривікового рабства під гнітом єгипетських фараонів. Ці події описані в Старому Завіті.

Традиції та обряди свята

Великдень – головне свято християнства. В цей день в храмах проводиться урочисте богослужіння. Воно починається до опівночі. Спочатку священники несуть плащаницю у вівтар і кладуть на престол. Опівночі починається утреня. Духовенство співає у вівтарі святкову стихиру. Потім церковнослужитель здійснює хресний хід – обхід храму під дзвін. В руках він тримає ліхтар з запаленою свічкою всередині. За ним слідують представники духовенства з церковними реліквіями. Хресний хід супроводжується співом стихири. Після обходу храму триває утреня. Невід'ємними частинами Великодньої служби є Великодні годинник і Літургія Іоанна Златоуста.

У багатьох храмах в цей день парафіянам дозволяється дзвонити в дзвони. Будь-який бажаючий в супроводі духовенства може спробувати себе в ролі дзвонаря.

В Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають віруючим для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

Великодній стіл

Великодню передує Великий сорокаденний піст, під час якого утримуються від алкоголю і їжі тваринного походження. В Світле Христове Воскресіння починається розговіння. Віруючим дозволяється вживати скоромну їжу, червоне вино. Господині напередодні готують святкові частування. Традиційними стравами є холодець, домашні ковбаси, сало, запечене молоде порося, гусак, фарширований яблуками, пироги з м'ясною і сирною начинками. На святковій трапезі центральне місце займають паски, сирні паски, фарбовані яйця.

Благодатний вогонь

У Велику суботу напередодні Великодня в Єрусалимському храмі Воскресіння відбувається сходження Благодатного вогню. Храм був побудований на горі Голгофі, де був розіпнутий Ісус і на місці гробу Господнього – кам'яній печері, де він був похований.

Вогонь виносять на богослужінні з Кувуклії – каплиці всередині храму. Грецький Патріарх передає його іншим патріархам, після чого він поширюється по храму. Щорічно в церемонії беруть участь понад 15 тисяч прихожан, які тримають в руках зв'язки з 33 свічок – символ років життя Христа. Служба в храмі Воскресіння транслюється в багатьох країнах світу.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот. У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

Прикмети та повір'я

Якщо до Великодня розтане весь сніг, то в цьому році буде хороший урожай.

Якщо в свято нагодувати вуличних птахів хлібними крихтами, то весь рік буде супроводжувати удача і багатство.

Якщо вдасться побачити великодній світанок, то слід очікувати удачу в справах.

У господині, яка спече вдалий великодній хліб, в будинку буде достаток і благополуччя.

Після служби в храмі необхідно на удачу загасити свічку.

Великдень – велике православне свято. У цей день християни відвідують богослужіння, на яких висвітлюють паски, фарбовані яйця. Люди намагаються звільнитися від домашніх робіт і провести час зі своїми близькими.

Іменини

У неділю, 2 травня, іменини відзначають Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.