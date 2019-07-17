Сьогодні вночі українці змогли побачити попелястий Місяць: відео



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Затемнення було не повним, а частковим Фото: Lancaster University Astronomy Society

Загальна тривалість затемнення над Україною склала 5 годин 34 хвилини

В ніч з вівторка на середу, 17 липня, відразу після півночі, о 00:31 за київським часом, відбулося часткове місячне затемнення

Воно завершує коридор літніх затемнень, початих 2 липня з повного сонячного затемнення.

Відразу після півночі, о 00:31 за київським часом, відбулося часткове місячне затемнення – Місяць потрапив в тінь Землі на 65%. Своєї максимальної фази воно досягло о 00:40. А потім настане фаза повного місяця.

Спостерігати це липневе місячне затемнення могли жителі Південної Америки, Африки, Азії, Австралії, а також більшої частини Європи, в тому числі і в Україні.

Попелястий Місяць – це явище, під час якого супутник Землі видно цілком, хоча Сонцем освітлена тільки його частина, а неосвітлений бік має попелястий відтінок.

У США липневий повний місяць називають Оленячим Місяцем, тому що в цей час у оленів з’являються нові роги.





Затемнення Місяця відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, і таким чином повністю або частково закриваючи собою від Сонця Місяць, на яку падає тінь від нашої планети.

Місячне затемнення і повний місяць 17 липня відбудеться в знаку Козерога. В цей час настане 15-й місячний день. Цей знак зодіаку зробить не найкращий вплив на вирішення фінансових питань і спілкування з керівництвом. Також великий ризик ускладнення відносин з родичами. У дні повного місяця, особливо якщо відбувається вплив затемнення, краще проявляти обережність в своїх вчинках і діях, не приймати важливих рішень і берегти здоров'я.