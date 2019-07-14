Сьогодні ворог уже п’ять разів обстріляв позиції українських військових на Донбасі



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На Донецькому напрямку вночі та зранку було неспокійно неподалік Широкиного

З о пів на першу ночі ворог майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ОС біля Зайцевого

З початку поточної доби ворог уже 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони Максим Праута.

«Станом на 12-ту годину сьогодні, 14 липня, російсько-окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів», - зазначив Праута.

Зокрема, за його словами, на Луганському напрямку бойовики з боку окупованого населеного пункту Сміле упродовж півгодини обстрілювали обладнані поблизу Кримського опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з о пів на першу ночі ворог майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по позиціях ОС біля Зайцевого.

Міномет 82-го калібру і автоматичні гранатомети після 11-ї бойовики використали під час обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Новолуганського.

На Донецькому напрямку вночі та зранку було неспокійно неподалік Широкиного, де російсько-окупаційні війська з боку Саханки двічі застосовували стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, від початку поточної доби в результаті обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає.