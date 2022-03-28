  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Сьогодні з Луганщини вирушить евакуаційний потяг

    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Сьогодні з Луганщини вирушить евакуаційний потяг
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00

    У понеділок, 28 березня відбувається організація чергового евакуаційного потягу з Луганщини. Про це у Facebook написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що патрульні задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Посадовець також висловив прохання до волонтерів долучитися до підвезення.

    Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

    • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;
    • Привілля: центральна площа;
    • Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
    • Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;
    • Гірське: БК «Україна»

    Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00. Далі пересадка до потягів в Донецькій області.

    «Можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями. Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж», – зауважив Сергій Гайдай.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні з Луганщини вирушить евакуаційний потяг