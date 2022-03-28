Сьогодні з Луганщини вирушить евакуаційний потяг

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Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00

У понеділок, 28 березня відбувається організація чергового евакуаційного потягу з Луганщини. Про це у Facebook написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що патрульні задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Посадовець також висловив прохання до волонтерів долучитися до підвезення.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;

Гірське: БК «Україна»

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00. Далі пересадка до потягів в Донецькій області.

«Можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями. Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж», – зауважив Сергій Гайдай.