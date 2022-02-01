Соратник Разумкова йде з фракції «Слуга народу» після обшуків

Олег Воронько ще не передав керівництву фракції заяву про вихід, але пообіцяв зробити це сьогодні

Депутат Воронько каже, що «в Офісі президента геть зовсім знесло дах»

Нардеп від «Слуги народу» і член міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Олег Воронько вирішив вийти з фракції «Слуга народу». Про це Воронько оголосив на засіданні парламенту 2 лютого.

«Я, Воронько Олег, ухвалив рішення вийти з фракції «Слуга народу»… Заяву про вихід із фракції я ще не передав керівництву, але сьогодні зроблю це», – сказав нардеп.

За словами Воронька, «влада почала цькувати депутатів, які мають власну точку зору на те, що насправді відбувається в країні, тиснути на тих, хто вирішив підтримати об’єднання «Розумна політика» і хто вважає за потрібне голосувати, так як каже совість, а не так як хочуть в Офісі президента.

Він додав у кулуарах Ради, що після його вступу до команди ексспікера Дмитра Разумкова «в Офісі президента геть зовсім знесло дах», бо вранці 28 січня пройшли «одночасні обшуки з залученням озброєних спецпризначенців» у нього вдома, у помешканні його сина, його родичів і друзів.

Воронько назвав це «акцією залякування незгодних з Банковою депутатів монобільшості» і «переслідуванням політичних опонентів».

Нагадаємо, ДБР підозрює Воронька у підробці документів.

Вранці, 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінфомував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Олег Воронько у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №103 (Кіровоградська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

До обрання у Раду займався підприємницькою діяльністю та реалізацією проектів в ІТ-сфері.

За результати перевірки декларації нардепа за 2020 рік, Національне агентство із питань запобігання корупції не отримало підтвердження походження 132 млн 25 тис. грн у декларації Воронька. Сам Воронько пояснив НАЗК, що джерелами походження його активів є доходи та заощадження, які він отримав до того, як став народним депутатом. Але документів, що підтверджують отримання вказаних доходів, він не надав.

8 листопада 2021 року ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою «Розумна політика». Воронько є у цьому списку.