Рада із Зеленським відкрила сьому сесію: що перед карантином розглянуть нардепи

Очікується, що парламент створить низку тимчасових слідчих комісій, а також схвалить ухвалу про премії учасникам ЗНО

Сьогодні, 1 лютого, відкриється сьома сесія Верховної Ради ІХ скликання. О 10:00 нардепи зберуться на пленарне засідання, свідчить порядок денний Ради.

Очікується, що сьогодні парламент ухвалить проєкт порядку денного сьомої сесії, створить низку тимчасових слідчих комісій, а також схвалить ухвалу про премії учасникам ЗНО.

Які законопроєкти сьогодні розглянуть нардепи:

6524 – про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної ради України від 1 грудня 2021 року № 1919-IX «Про присудження щорічної Премії Верховної ради України найкращим учасникам ЗНО за результатами навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік»;

6354 – про внесення змін до закону про повну загальну середню освіту, щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу;

6445 – про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності.

Крім того, нардепи мають створити кілька тимчасових слідчих комісій Верховної Ради:

4657 – щодо розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму;

5196 – щодо розслідування фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України;

5763 – розслідування фактів корупції та можливої іншої протизаконної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві під час реалізації інфраструктурних проектів та соціально-економічних програм, у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності;

6428 – з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Олександра Лободенка та міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Ще у порядку денному кілька питань щодо ратифікації міжнародних угод та перейменування населених пунктів у Черкаській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях.

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