Соратник Саакашвілі, який уклав угоду зі слідством, може втратити 80 соток землі під Києвом (документ)

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Северіон Дангадзе

Дангадзе заплатив лише 163 тис. грн замість 933 тис. грн за купівлю земельною ділянки

Cоратник екс-президента Грузії Северіон Дангадзе ризикує втратити 0,81 га землі, розташованої у Вишгородському району Київської області з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, існуюча база відпочинку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Вишгородського районного суду від 10 квітня.

З судовим позовом звернулося ТОВ «Колесо», яке наполягає на розірванні договору купівлі-продажу земельної ділянки від 9 квітня 2014 року.

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Суть претензій зводиться до того, що на момент посвідчення Договору Дангадзе вніс оплату позивачу на суму 10 тис. грн. Решту 923,7 тис. грн відповідач буз зобов’язаний сплатити ТОВ «Колесо» до 31 грудня 2014 року.

Земельна ділянка Дангадзе. Дані з Публічної кадастрової карти

16 грудня 2014 року Дангадзе попросив розстрочення оплати коштів до 15 грудня 2015 року. У результаті він спромігся заплатити за купівлю землі лише 163,4 тис. грн замість 933,7 тис. грн.

Підготовче засідання у земельній справі призначено на 11 червня.

Як з’ясував «Главком», земля Северіона Дангадзе розташована в Пірнівській сільській раді Вишгородського району, що приблизно за 40 км від Києва. Також вказується, що тут розміщена база відпочинку «Дружба».

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За даними «Вікіпедії», біля села Пірнове витікає «старе русло» — рукав річки Десна, він проходить біля низки баз відпочинку.

Як повідомляв «Главком», керівник київського обласного осередку партії «Рух нових сил» Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.

«Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану «угоду зі слідством», - стверджували у партії РНС.

Наприкінці лютого Апеляційний суд Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, керівника Київського обласного відділення очолюваної Михайлом Саакашвілі партії «Рух нових сил», громадянина України. Як повідомляла тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінували статтю 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та статтю 110 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

На початку грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.