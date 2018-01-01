Суд залишив соратника Саакашвілі Дангадзе під вартою

Попереднім рішенням суду від 31 січня арешт був продовжений на 60 діб

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення очолюваної Михайлом Саакашвілі партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе. Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. «Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, якому інкримінують



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Северіон Дангадзе

Попереднім рішенням суду від 31 січня арешт був продовжений на 60 діб

Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення очолюваної Михайлом Саакашвілі партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою Северіона Дангадзе, якому інкримінують статтю 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності ) та статтю 110 (держзрада)», – повідомила Сарган, не уточнивши, до якої дати продовжений арешт.

Попереднім рішенням суду від 31 січня арешт був продовжений на 60 діб.

На початку грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов, ймовірно, Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництву з членами організованого злочинного угрупування.

«Ми не підозрюємо його (Саакашвілі, - ред.) в тому, що ви озвучили (звинувачення в організації держперевороту, - ред.). Ми підозрюємо «праву руку» Саакашвілі в спробі перевороту та фінансуванні таких спроб - Севериона Дангадзе. Самого Саакашвілі ми підозрюємо тільки в сприянні членам організованого злочинного угруповання Курченка-Януковича», - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

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