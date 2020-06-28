У Києві за добу 69 нових випадків захворювання на коронавірус, четверо людей померли



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До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих

За минулу добу одужали 57 людей

Коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 69 людей, з них двоє – медики. За добу від хвороби померли четверо людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69 людей. Четверо хворих померли. На сьогодні в Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед нових захворілих, з його слів, 34 жінки віком від 22 до 86 років; 33 чоловiків від 21 до 85 років; 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 1547 жителів столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 16. У Деснянському та Оболонському – по 9 випадків», – додав мер столиці.

Нагадаємо, станом на ранок 28 червня в Україні зафіксовано 917 нових випадків коронавірусу, це на 31 випадок менше, ніж учора (948).

Одужали – 233 (вчора 402), померли – 19 (вчора 24).

Загалом одужали 18 934 особи, летальних випадків – 1 129.

У Києві виявлено хворих 69 осіб (вчора 140). Також 55 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 49) і 173 – на Львівщині (вчора 168), 93 – на Рівненщині (вчора 111).

Коронавірус в Україні

Всього 42982

Хворіють 22919

Одужали 18934

Померли 1129

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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