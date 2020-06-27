У Києві за добу виявили 142 випадки коронавірусу



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Станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу

«На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на Covid-19» – Кличко

У Києві кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Ситуація із захворюванням на коронавірус у столиці погіршується. Кількість людей, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 142 людини. На сьогодні в столиці вже 4866 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – написав Кличко.

За його даними, захворіли 72 жінки віком від 19 до 75 рокiв, 60 чоловіків віком від 21 до 94 рокiв, а також 6 дівчаток від 9 до 16 років і 4 хлопчиків – від 2 до 15 років. Інфіковані також четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Деснянському – 20. У Печерському і Дарницькому районах – по 19 випадків, додав мер.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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