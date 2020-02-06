Віцепрем'єр заявив, що канал Коломойського перетворює українців в «кумедних малоросів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Кулеба: коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність Фото: РБК-Україна

Дмитро Кулеба: Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів

Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, коментуючи слова продюсерки серіалів та фільмів телеканалу «1+1» Олени Єремеєвої про те, що українська мова годиться для комедій, а не драм.

«Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів», - наголосив віцепрем'єр.

Кулеба переконаний, що суспільство рішуче засудить такий підхід.

«Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію «кумедні малороси», мають спуститися з великорусского п’єдесталу в реальність, в якій за даними минулорічного опитування КМІС майже 80% наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту», - зазначив він.

При цьому Кулеба наголосив, що з повагою ставиться до всіх мов, якими виробляють медіапродукти - української, кримськотатарської, російської, угорської та інших.

Як повідомлялось, у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав».

«За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії», - пояснює продюсерка Єремєєва.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

«Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет», – додає Єремєєва.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що у них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», - запевняє Єремеєва.

Зазначимо, що 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.