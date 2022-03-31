  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російські контрактники тікають з армії, відмовляються воювати в Україні – Гіркін

    В Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Російські контрактники тікають з армії, відмовляються воювати в Україні – Гіркін
    В Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Ексміністр оборони «ДНР» вважає, що у такий спосіб контрактники вчиняють воєнний злочин

    Російські військовослужбовці масово розривають контракти, дізнавшись, що їх збираються відправити на війну в Україну. Про це заявив колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) у своєму телеграм-каналі.

    «За моєю інформацією, у багатьох підрозділах та частинах російської армії солдати розривають контракти, дізнавшись їх збираються відправити на війну в Україну. Вони свідомо йдуть на різні санкції та штрафи (за дострокове розірвання контрактів – «Главком»). Більшість з них говорять, що були готові служити у мирній Росії», – заявив терорист.

    На думку Гіркіна, у такий спосіб російські контрактники вчиняють воєнний злочин –дезертирство, а її ніхто не може покарати.

    «Війни немає (офіційно Путін називає «спецоперацією» вторгнення своїх військ в Україну – «Главком»), а значить закони воєнного часу не працюють. Якщо нема війни, то хто їх може втримати в армії», – визнав колишній полковник ФСБ.

    Нагадаємо, що в Україні триває 36-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Раніше Гіркін наголосив, що російські солдати не в змозі контролювати тимчасово захоплену територію в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Ігор Стрєлков Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські контрактники тікають з армії, відмовляються воювати в Україні – Гіркін