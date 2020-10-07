  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус

    • Розсилка
    Комікси допоможуть дітям розібратися, чому цей коронавірус такий небезпечний&nbsp; - Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус
    Комікси допоможуть дітям розібратися, чому цей коронавірус такий небезпечний 

    Герої коміксів пояснюють, чому важливо носити захисні маски та користуватись антисептиками

    Міністерство охорони здоров’я та Інститут когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів про коронавірус, передає пресслужба МОЗ.

    «Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками», - повідомили в міністерстві.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус
    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус
    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус
    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус
    Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус

    У МОЗ пояснили, що правила зараз є обов‘язковими для всіх - і школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. У МОЗ також показали кілька сторінок з коміксів, де зображено коронавірус і супергерой, що роздає медичні маски.

    «Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах», - йдеться в повідомленні пресслужби.

     Читайте також: «Ми залишилися сам на сам з коронавірусом». Інтерв’ю з директором тернопільської лікарні швидкої допомоги

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Міністерство освіти і науки діти освіта навчання коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies