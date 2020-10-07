Сovid-освіта: МОЗ створив комікси про коронавірус



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Комікси допоможуть дітям розібратися, чому цей коронавірус такий небезпечний

Герої коміксів пояснюють, чому важливо носити захисні маски та користуватись антисептиками

Міністерство охорони здоров’я та Інститут когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів про коронавірус, передає пресслужба МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками», - повідомили в міністерстві.

У МОЗ пояснили, що правила зараз є обов‘язковими для всіх - і школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. У МОЗ також показали кілька сторінок з коміксів, де зображено коронавірус і супергерой, що роздає медичні маски.

«Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах», - йдеться в повідомленні пресслужби.