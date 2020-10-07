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    В Італії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу

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    Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус.&nbsp; - В Італії продовжили надзвичайний стан через спалах коронавірусу
    Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус. 

    Карантин буде діяти до 31 січня 2021 року

    Уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус. Про це повідомляє видання ANSA.

    При цьому був затверджений указ про нові заходи з боротьби з поширенням коронавірусу. Серед іншого, режим НС дає особливі повноваження губернаторам та іншим державним органам, дозволяючи, наприклад, створювати «червоні зони», ізолюючі райони, де стався спалах Covid-19.

    Залишаються обов'язковими заходи, такі як соціальне дистанціювання (не менше одного метра від людей), використання масок і часте миття рук.

    Зазначимо, що Італія була однією з перших європейських країн, в яку проник коронавірус. Тому вже наприкінці січня в Італії оголосили надзвичайний стан через пандемію. Таким чином, режим НЧ в країні буде діяти рік.

    До слова, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.

    Раніше в Чехії готуються ввести надзвичайний стан. В країні знову набирає обертів епідемія коронавірусу, уряд анонсував дистанційне навчання в школах і обмеження скупчення людей. 30 вересня Чехія усе-таки ввела надзвичайний стан.

    Крім того, на початку вересня Чехія розділила на чотири регіони карантинні зони згідно епідеміологічної ситуації.

    Також знову Польща та уряд Нідерландів посилює карантин.


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