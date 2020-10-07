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    Канікули в школах Києва розпочнуться раніше

    документ
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    Канікули в школах Києва розпочнуться раніше

    Канікули перенесуть через вибори і поширення коронавірусу

    У Києві через пандемію коронавірусу Департамент освіти і науки КМДА пропонує навчальним закладам перенести осінні канікули. Учні відпочиватимуть з 21 по 28 жовтня.

    Про це йдеться в документі, направленому начальникам управлінь освіти районних у Києві державних адміністрацій та керівникам навчальних закладів столиці, пише «Обозреватель». 

    «З метою запобігання поширенню Covid-19, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів... пропонуємо провести осінні канікули з 21 до 28 жовтня включно. Наголошуємо на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби», – йдеться в листі.


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    Раніше Главком писав, що осінні канікули в школах у МОН пропонують розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п’ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три.

    Також Міносвіти озвучило нові дати шкільних канікул.

    Київ вибори школа канікули коронавірус
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