Степанов заявив, що Україна вироблятиме власні вакцини



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Спочатку виробництво своїх вакцин буде дорожче коштувати, ніж купувати за кордоном, - Степанов

За словами міністра, виробники готові: є відповідні потужності і фахівці для виробництва вакцин проти дифтерії, правця, кору

Міністерство охорони здоров’я веде роботу щодо виробництва вакцин на потужностях вітчизняних виробників. Про це повідомив глава відомства Максим Степанов у четвер, 15 жовтня.

За словами міністра, виробники готові: є відповідні потужності і фахівці.

«Ми повинні створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні, три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я говорю про ті вакцини, які ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки», – зазначив міністр.

Степанов зазначив, що спочатку виробництво своїх вакцин буде дорожче коштувати, ніж купувати за кордоном.

Також Степанов нагадав, що Україна приєдналася до глобальної ініціативи Covax, яка створила альянс з доступу до вакцини проти коронавірусу.

«Нам підтвердили, що коли з'явиться вакцина від коронавірусу, ми можемо розраховувати на 8000000 доз за цією ініціативою. Паралельно МОЗ веде переговори також з такими світовими компаніями, як Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac», – сказав Степанов.

Раніше академік Національної академії наук Сергій Комісаренко заявив, що Україна не володіє технічними можливостями для виробництва вакцин від коронавірусу, але саму вакцину вчені розробити можуть.

Як повідомлялося, Степанов назвав попередню вартість вакцини від коронавірусу.

До слова, Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, ВООЗ прогнозує, що вакцину від коронавірусу молодь не отримає до 2022 року.