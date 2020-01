Space X провела успішне випробування «аварійного порятунку екіпажу»

Перший такий політ може відбутися в середині 2020 року

У США 19 січня провели випробування моделі корабля Crew Dragon компанії Space X із трьома манекенами на борту – для перевірки системи екстреного порятунку астронавтів.

Запуск ракети-носія з випробувальної капсулою був проведений з космодрому на мисі Канаверал (Флорида).

Це заключний етап випробувань пілотованого корабля, після якого Crew Dragon має бути сертифікований як придатний для польотів з екіпажами. Перший такий політ може відбутися в середині 2020 року.

Через півтори хвилини після старту розгінні блоки відключилися на висоті 19 кілометрів над Атлантичним океаном. У цей момент випробувальна капсула відокремилася від носія на великій швидкості і почала спуск. Відкрилися чотири парашути, які забезпечили м'яке приводнення корабля.

