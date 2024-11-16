Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна

Бабкін сольно співає українською, а у складі гурту 5'nizza – російською

Співак Сергій Бабкін, перебуваючи за кордоном, заробляє виконує російською мовою хіти гурту 5'nizza, адже його творчість українською виявилася не такою затребуваною. Про це розповів керівник видання про українську культуру LiRoom Олексій Бондаренко в інтерв'ю Альберту Цукренку для шоу «СучЦукрМуз».

На думку журналіста, така позиція співака демонструє його недалекоглядність.

«У нього позиція, що він сольно українською співає, а російською – тільки у 5'nizza. Це дуже хитра позиція, яка не відповідає дійсності. Але в 5'nizza він заробляє більше грошей, ніж у проєкті Сергій Бабкін», – розповів Бондаренко.

Також Олексій Бондаренко припустив, що Сергій Бабкін планує повернення в Україну.

«Бабкіну буде тяжко, але він повернеться. Він дуже хоче, намагається, пресрелізи присилає», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана публічно заявила, що не буде у своїх соцмережах висвітлювати війну, щоб «не транслювати жертовність і падіння».

Раніше стало відомо, що співак Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza працює з російським промоутером для організації концертів за кордоном.

Також повідомлялося, що музикант Сергій Бабкін спільно зі своєю групою 5'nizza вирушив у благодійний тур по Сполучених Штатах та Канаді.

За словами співака, під час своїх виступів разом з колегами вони планують зібрати кошти на потреби української армії. Вранці перед концертом в Маямі Бабкін опублікував свіжий знімок у своєму Instagram і запросив своїх прихильників на цю подію.

Але під постом з'явилися кілька негативних відгуків від деяких користувачів мережі, які розкритикували артиста через те, що він виїхав за кордон. Коментатори висловили своє розчарування в тому, що музиканти можуть від'їжджати за межі України, і припустили, що можливо Бабкін не планує повертатися назад.