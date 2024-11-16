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Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
Полонений росіянин хотів дати грошей військовому з 46-ї окремої аеромобільної бригади
фото з відкритих джерел

Біля Курахового росіяни не часто здаються у полон – бояться

 

Курахове – одна з найгарячіших ділянок фронту. Там тримає оборону 46-та окрема аеромобільна бригада, а також низка інших підрозділів Сил оборони. Армія TV показала, як влаштована робота на командно-спостережному пункті одного з батальйонів 46 ОАеМБр. Щодня десантникам доводиться відбивати механізовані штурми, «розмотувати» піхоту ворога, а також вивозити поранених побратимів з «нуля».

Як розповів командир аеромобільного батальйону Сергій, росіяни не часто здаються у полон – бояться, їх залякують. Однак нещодавно трапився цікавий випадок.

«Сидить полонений Ілюша, з ним нормально спілкуємося, у нього розв’язані очі, вільні руки. Він уже розслабився, йому дали покурити. Дістає таку велику пачку грошей, там тисяч 60, і каже: «я хочу купити телефон». Я кажу: «Мені ваших грошей не треба, ховайте їх назад у кишеню», – розповів Сергій.

За словами військового, в окупантів забирають документи, телефони. А гроші росіяни беруть із собою на поле бою, бо бояться, що їх украдуть.

Раніше азовці показали, як полонений окупант відреагував на відео з військовим злочином росіян. 

Також троє українців, які воювали на боці Росії на Курщині, отримали підозри

 

 

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Теги: армія гроші телефон полон документи робота відео росіяни

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