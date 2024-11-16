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«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Ціни на ліки мають бути доступними для українців
фото з відкритих джерел

Лідерка «Батьківщини»: В Україні діє корумпована модель торгівлі ліками

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила про початок роботи тимчасової слідчої комісії, яка має зробити ціни на ліки для українців доступними, зламавши корупційні схеми монополістів-посередників.

«Мафія посередників заробляє мільярди, продаючи українцям ліки вдвічі дорожче, ніж європейські ринкові ціни», – обурюється Юлія Тимошенко. За її словами, в Україні діє корумпована модель торгівлі ліками, яку непрофесійна влада «кришує» на всіх рівнях.

Виявляється, між українськими заводами-виробниками ліків і аптеками вбудовані два гігантські монополісти-посередники, які закуповують майже 80% від всього обсягу виробництва ліків в Україні. Саме це є головною причиною необґрунтовано завищених цін на медичні препарати, впевнена лідерка «Батьківщини».

Боротися з завищеними цінами на медпрепарати Юлія Тимошенко збирається в рамках роботи ТСК, створення якої вона особисто ініціювала через ситуацію в галузі. Вказана ТСК зможе контролювати ціни в аптеках і викорінити монополію двох посередників.

«Перше засідання комісії ми плануємо провести найближчими днями. Ми разом з’ясуємо, чому ціни в наших аптеках вищі, ніж в аптеках Європи», – повідомила Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що члени ТСК планують попрацювати над розробкою якісного законопроєкту, який буде направлений на суттєве зниження цін в аптеках України.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко на своєму Youtube-каналі вже порушувала тему завищених цін на ліки та пропонувала своє бачення, як здешевити медпрепарати.

Лідерка «Батьківщини» стала ініціаторкою створення тимчасової слідчої комісії, яка зробить ціни на ліки для українців доступними, зламавши корупційні схеми монополістів-посередників.

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Теги: Юлія Тимошенко мафія модель медичні препарати влада зниження цін

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