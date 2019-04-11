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    SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

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    SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

    Перешкодою знову стала погода

    Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня.

    Про це повідомляється в Twitter компанії.

    Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.

    «Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, успішний запуск SpaceX Falcon Heavy відкриє для NASA нові можливості. Так, Falcon Heavy здатна доставити людей на Місяць.

    космос NASA SpaceX Falcon
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