SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy
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Перешкодою знову стала погода
Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня.
Про це повідомляється в Twitter компанії.
Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.
«Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.
Standing down from today’s Falcon Heavy launch attempt; next opportunity is tomorrow, April 11.— SpaceX (@SpaceX) 10 квітня 2019 р.
Зазначимо, успішний запуск SpaceX Falcon Heavy відкриє для NASA нові можливості. Так, Falcon Heavy здатна доставити людей на Місяць.