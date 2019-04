SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

Перешкодою знову стала погода

Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.

«Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом», - йдеться в повідомленні.

Standing down from today’s Falcon Heavy launch attempt; next opportunity is tomorrow, April 11.