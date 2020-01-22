Коронавірус у Китаї: кількість хворих зросла до 324



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За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб

Осередком нового типу вірусу вважається китайського міста Ухань провінції Хубей

У Китаї повідомили про збільшення кількості людей, що заразилися новим різновидом коронавірусу до 324, шестеро хворих померли.

Про це інформує Центральне телебачення Китаю.

Раніше повідомлялося про 291 випадок зараження. Осередком нового типу вірусу вважається китайського міста Ухань провінції Хубей, де зареєстровано більшість випадків захворювання — 270.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Кілька випадків зараження зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.