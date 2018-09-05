Спалах менінгіту на Закарпатті: одна дитина померла, ще 10 осіб у лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розроблено і введено в дію оперативний план заходів по локалізації та недопущенню розповсюдження менінгококової інфекції

У Закарпатській області в селі Порошково Перечинського району в 11 дітей зафіксовано менінгококову інфекцію, одна дитина померла, ще одна - в реанімації.

Про це повідомив головний лікар обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк, інформує прес-служба Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації.

«У ніч з 31 серпня на 1 вересня від блискавичної форми менінгококової інфекції в обласній інфекційній лікарні померла восьмирічна дівчинка з с. Порошково Перечинського району. Ще 10 жителів села зараз знаходяться на лікуванні: одна дитина з важкою генералізованою формою - у відділенні інтенсивної терапії», - розповів головлікар.

Він додав, що шестеро хворих мають локалізовану форму - назофарингіт, а троє є носіями цього захворювання, стан пацієнтів стабільний.

Фахівці Перечинської міжрайонної філії Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України провели епідобстеження осередку за місцем проживання хворих і здійснили комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів.

«Розроблено і введено в дію оперативний план заходів по локалізації та недопущенню розповсюдження менінгококової інфекції в Перечинському районі. Зараз ситуація по захворюваності на менінгококову інфекцію в районі контрольована і стабільна», - стверджують в департаменті охорони здоров'я.

Напередодні стало відомо, що у Порошківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів введено карантин - з 3 по 7 вересня включно.

Порошківській сільраді рекомендували встановити карантин у дошкільних навчальних закладах, заборонити проведення масових заходів на території села, проводити роз'яснювальну роботу з ромським населенням щодо сприяння медичним працівникам у обстеженні на менінгококову інфекцію.