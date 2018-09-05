У селі на Закарпатті через спалах менінгіту оголосили карантин



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Всі хворі зараз перебувають в обласній інфекційній лікарні

На Закарпатті школу в селі Порошкове Перечинського району закрили на карантин через менінгококову інфекцію. З ознаками хвороби госпіталізовано 11 місцевих жителів, у дев'яти з них діагноз підтверджено.

Про це повідомляє прес-служба Перечинської РДА.

Зазначається, що всі хворі зараз в обласній інфекційній лікарні.

«Тому комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації вирішила: карантин триватиме з 3 до 7 вересня включно», - йдеться в повідомленні.

Також там доручили щодня перевіряти відвідування учнями шкіл району. Виконкому Порошковської сільради рекомендували встановити карантин у дошкільних навчальних закладах та заборонити проведення масових заходів.

Крім того, з ромським населенням проведуть роз'яснювальну роботу, щоб ті сприяли медикам в обстеженнях і за необхідності не суперечили госпіталізації.

До слова, в Україні за вісім місяців зафіксовано 77 випадків ботулізму.