Спецоперація проти Зе? Шарій стверджує, що в Німеччині зроблять аналіз сечі президента



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Шарій не наводить жодних доказів перебування Зеленського в туалеті, де начебто був відібраний біоматеріал

Проросійський пропагандист та лідер партії свого імені Анатолій Шарій стверджує, що йому вдалося провести спецоперацію проти Володимира Зеленського.

Зокрема, начебто людям Шарія вдалося проникнути до туалету, яким користувався президент України, та дістати сечу глави державу.

Шарій також сьогодні, 7 липня, заявив, що його представники відправили зазначену сечу в дві лабораторії (українську і німецьку) на предмет наявності в ній десяти найпоширеніших наркотиків.

Пропагандист окремо на своєму Youtube-каналі розповів про деталі схеми, яка начебто дозволила дістати сечу Зеленського, який під час перебування в Одесі відвідував ресторан «Риба».

«Ми вивели з ладу систему змивання. Одна людина стежила, куди буде йти президент. Друга людина стежила за самою кабінкою. Туди заходили люди, виходили, у них не виходило змити... Нашій людині періодично доводилося туди проникати, щоб акуратно змити те, що там залишили інші люди. Потім, коли туди попрямував Володимир Олександрович - там вже було дуже чисто», - розповідає Шарій.

За словами Шарія так виглядає унітаз зі зламаною системою змивання, яким користувався Зеленський

Шарій також переконує, що Зеленському не вдалося змити унітаз після користування ним.

«Далі була справа техніки - зібрати цей матеріал», - говорить Шарій.

Разом з тим, він не наводить жодних відеодоказів, які б доводили перебування Зеленського у зазначеному вище туалеті та проникнення туди після цього людини, яка б могла отримати у своє розпорядження сечу президента