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    Президентське турне: стало відомо, яку область Зеленський відвідає 8 липня

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    Володимира Зеленського 8 липня чекають на Буковині - Президентське турне: стало відомо, яку область Зеленський відвідає 8 липня
    Володимира Зеленського 8 липня чекають на Буковині
    Фото: Главком

    Президента України збирається на західну Україну

    У середу, 8 липня, Володимир Зеленський планує відвідати Буковину вперше з моменту обрання на посаду президента України.

    Про це «Укрінформу» повідомив керівник Чернівецького обласного осередку партії «Слуга народу» Віталій Другановський.

    «Наразі триває підготовка до приїзду президента. Уже відома дата візиту – це 8 липня. Щодо програми його перебування в нашій області, нічого сказати не можу. Бо цим питанням займаються в обласній адміністрації. Представників партії до цього процесу не долучали», - сказав Другановський.

    За його словами, глава держави прилетить до Чернівців літаком. І далі буде їхати на об'єкти, які запропонує у своїй програмі Чернівецька ОДА.

    На сайті президента наразі інформація про заплановану поїздку наразі відсутня.

    Як повідомлялося, 4-5 липня Зеленський здійснював робочу поїздку в Одеську область.

    За словами президента, він пересвідчився, що Одещина – край натхнення і край майбутнього.

    політика Володимир Зеленський Чернівецька область Чернівці президент партія Слуга народу
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