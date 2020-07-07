Президентське турне: стало відомо, яку область Зеленський відвідає 8 липня



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Володимира Зеленського 8 липня чекають на Буковині Фото: Главком

Президента України збирається на західну Україну

У середу, 8 липня, Володимир Зеленський планує відвідати Буковину вперше з моменту обрання на посаду президента України.

Про це «Укрінформу» повідомив керівник Чернівецького обласного осередку партії «Слуга народу» Віталій Другановський.

«Наразі триває підготовка до приїзду президента. Уже відома дата візиту – це 8 липня. Щодо програми його перебування в нашій області, нічого сказати не можу. Бо цим питанням займаються в обласній адміністрації. Представників партії до цього процесу не долучали», - сказав Другановський.

За його словами, глава держави прилетить до Чернівців літаком. І далі буде їхати на об'єкти, які запропонує у своїй програмі Чернівецька ОДА.

На сайті президента наразі інформація про заплановану поїздку наразі відсутня.

Як повідомлялося, 4-5 липня Зеленський здійснював робочу поїздку в Одеську область.

За словами президента, він пересвідчився, що Одещина – край натхнення і край майбутнього.